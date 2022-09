Agostinelli: candidati del PD costretti a sparare a zero sugli altri Il segretario provinciale Noi di Centro: mezzucci retorici per nascondere la realtà

"Che il Pd sia nervoso perché il campo largo è diventato un campetto di periferia è comprensibile, ma che si abbandoni ad attacchi scomposti e scostumati è davvero di pessimo gusto”. Così in una nota il segretario provinciale Noi di Centro Carmine Agostinelli che prosegue “Il voto come piacere personale è un espressione inqualificabile e irrispettosa per i sanniti. Il Pd in realtà cerca mezzucci retorici per nascondere la realtà di una linea politica come la Coca cola: la ricetta nessuno la conosce. Si sono alleati al governo con 5 Stelle, Lega e Forza Italia ma al voto vanno con Fratoianni e Bonelli che erano oppositori dei loro ministri. Un zigzag inconcludente e inefficace che ora costringe i candidati del Pd, anche quelli sanniti, a sparare a zero sugli altri, poiché qualsiasi altro argomento politico suonerebbe semplicemente assurdo".