"Il paradosso delle analisi politiche da chi ha presentato una lista di paese" PD, Cacciano risponde ad Agostinelli

"Non di rado il sindaco Agostinelli parla del Partito Democratico, cimentandosi in argute analisi circa la linea politica di uno dei maggiori partiti nazionali. Discetta persino di ‘campi larghi’ e non, lui che con la sua “lista di paese”, Noi Di Centro, sul ‘Campo’ delle elezioni politiche nazionali nemmeno c’è".

Così il segretario provinciale del Partito Democratico, Giovanni Cacciano che continua "Peraltro è noto che Mastella abbia tentato in tutti i modi di ‘accasarsi’ presso partiti e movimenti nazionali, a partire proprio dal PD, per garantire un posto alla moglie in vista delle elezioni del 25 settembre. È altresì noto come sia andata a finire.

Nonostante tutte le fanfare sannite, nessuno dei Leader nazionali e dei partiti che competono per le elezioni del parlamento repubblicano si sono accorti che nel Sannio c’è un aggregazione di amministratori locali che sognava di riportare a Roma la moglie del sindaco di Benevento.

È ormai di pubblico dominio che il 26 settembre tutto finirà in una burla insieme ai ‘sogni romani’ di ‘Noi Di Centro’, novelli Pifferi di montagna".