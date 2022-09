De Girolamo: "Casini? Io al Dall'Ara solo una volta, lui ha fatto giro stadi" L'ex parlamentare: "Lui eletto in Puglia, Lazio, Lombardia, Liguria, Campania ed Emilia..."

Menzionata da Casini in un'intervista, a proposito della sua candidatura in Emilia alle scorse politiche, la De Girolamo replica: "- "Caro Pierferdinando, te lo dico con affetto: ti sei fatto eleggere in Puglia, Lazio, Lombardia, Liguria, Campania e, in ultimo, Emilia-Romagna. Io sarò stata anche allo stadio Dall'Ara per una partita, ma tu, se vale il principio, hai fatto il giro di tutti gli stadi di Serie A". Così l'ex parlamentare azzurra su twitter in risposta all'ex presidente della Camera.