De Iapinis: "Pini? Ha vinto il buon senso: plauso all'assessore Rosa" "Il Viale degli Atlantici è salvo, Rosa ha lavorato di fino, altri hanno preferito stare a guardare"

Esulta Ambner De Iapinis, presidente del Movimento Città Verde per l'esito della vicenda pini: "Alla fine ha vinto il buon senso.

Dopo una “guerra” aspra, circa 320 pini sono stati salvati e saranno curati. Il Viale degli atlantici è salvo.

La città ha vinto e con essa anche l’attuale assessore al verde, che ha lavorato di fino politicamente per la risoluzione del problema.

Il viale non perderà la bellezza di quei filari unici in Italia, la parte alta della città non perderà la frescura di quegli alberi.

Il viale non perderà l’ossigenazione che quegli alberi secolari gli forniscono, la fauna sarà salva e la miriade di specie di uccelli sarà libera di nidificare.

In questa cruenta e doverosa lotta civile, vinta, eravamo in molti, mancavano solo i residenti di Viale degli Atlantici, vittime designate. Loro hanno preferito assistere ad una lotta che li riguardava, seduti comodamente in poltrona. Come si è potuto, da residenti, a parte pochissime autorevoli eccezioni, non pensare per un attimo che quel viale, dove loro abitavano, sarebbe stato come Hiroshima, se fosse avvenuto il totale abbattimento, come la delibera 41 sentenziava?

Comunque, molti hanno fatto il loro dovere anche per altri. Lo meritavano? Chissà…….."