Rosa: "Pini? Soluzione condivisa e auspicabile: sono contento" L'assessore: "Modello di ascolto e condivisione che spero possa essere mutuato in futuro"

Esulta l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa per l'inizio delle cure dei pini infestati dalla cocciniglia a Viale Atlantici e per quelli irrimediabilmente compromessi che saranno tagliati: "Sono lieto, ed è tutt'altro che una banale formula di cortesia in questo caso, di annunciare che sono iniziati oggi a Benevento i trattamenti di endoterapia, rimonda del secco e taglio dei pini ritenuti pericolosi. In queste ore infatti il personale specializzato sta procedendo (in tutta sicurezza per la cittadinanza) a sottoporre i pini al trattamento anti - cocciniglia.

L'obiettivo del mio mandato è sempre stato trovare una soluzione condivisa, spuria da qualsivoglia posizione precostituita e andando oltre speculazioni controproducenti, che mettesse insieme la tutela dei cittadini in primis, del nostro patrimonio arboreo, e l'ascolto delle ragioni di tutte le parti intervenute sulla vicenda: essere arrivati di fatto alla possibilità di salvare i pini dalla cocciniglia trovando i fondi per il trattamento e abbattere soltanto le piante irreparabilmente compromesse mi rende orgoglioso.

Ringrazio dunque l'amministrazione e il sindaco Mastella in primis che mi ha permesso di occuparmi della vicenda fornendomi la possibilità di portarla a soluzione, la struttura comunale che mi ha affiancato, le associazioni e i comitati per i consigli e il confronto: spero che il modello sia mutuabile in futuro visti i frutti portati".