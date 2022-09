Dal Comune contributi per le bollette di luce e gas Sul sito i criteri per accedere al sostegno una tantum

L’assessore alle Politiche Sociali rende noto che è stato pubblicato questa mattina l’avviso relativo alla misura straordinaria una tantum di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas per l’anno 2022.

Per essere ammessi al beneficio economico il richiedente, alla data della presentazione dell’istanza, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; essere residente nel comune di Benevento al momento della pubblicazione dell’avviso da almeno 12 mesi; avere un ISEE ordinario o un ISEE corrente in corso di validità con valore sino ad € 18.000,00; essere intestatario delle utenze di energia elettrica/gas riferite all’abitazione di residenza per le quali si chiede il contributo.



L’importo da erogare è graduato sulla base del numero di componenti il nucleo familiare ed il reddito ISEE.



I cittadini in possesso dei requisiti richiesti possono inoltrare istanza esclusivamente online nell’area tematica del sito web del Comune di Benevento “Sezione Sostegno Sociale” accedendo tramite i browser Google Chrome o Microsoft Edge (escludendo quindi Internet Explorer) all’apposito indirizzo: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php

L’accesso alla piattaforma sarà consentito solamente con lo SPID. Non saranno accettate domande pervenute in altra modalità.

Le domande potranno essere inoltrare a partire dalle ore 9:00 del giorno 08/09/2022 e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 24:00 del 02/10/2022.