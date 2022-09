Varricchio (PD): "Pista ciclabile via dei Mulini? Più disagi che vantaggi" "Esiste grave problema sicurezza: le cose vanno fatte per bene"

Maria Letizia Varricchio, consigliere comunale Pd interviene sulla pista ciclabile in Via Dei Mulini: “Faccio mie le preoccupazioni e le perplessità espresse da numerosi residenti del quartiere Pietà riguardo alle modalità di realizzazione del nuovo tratto della pista ciclabile di via dei Mulini. Un’iniziativa del genere, d’altronde, servirebbe a migliorare la qualità della vita dei cittadini e in questo caso invece – a oggi – sono più i disagi che i vantaggi. Esiste un problema di sicurezza grave in relazione ad alcuni incroci pensati davvero male; esiste un problema parcheggi perché tra pista e divieti gli spazi destinati alla sosta delle auto sono diventati pochissimi, a danno anche delle tante attività commerciali presenti in zona; esiste un problema allagamenti perché i lavori hanno coperto diversi tombini e quando piove l’acqua non defluisce più e perché la mancanza di pendenze impedisce un drenaggio corretto. Qui non è in discussione l’utilità della pista ciclabile, evidentemente, anche se sulla qualità del progetto ci sarebbe da discutere eccome visto che non è stato investito neanche un euro sul verde a corredo della pista. Il punto è che le cose vanno fatte per bene. L’auspicio, allora, è che chi di competenza voglia agire presto e risolvere le problematiche. Se così non sarà, porterò all’attenzione delle commissioni competenti tutte le proposte utili – alcune già avanzate dagli stessi residenti – a superare le criticità emerse”.