Picierno (PD): "Destra vuol rimodulare Pnrr per togliere fondi a Sud" Antonella Pepe: "Voto del 26 importantissimo: noi investiamo su dinamiche nazionali ed europee"

Anche l'europarlamentare dem Pina Picierno, arriva nel Sannio per sostenere la campagna elettorale dei candidati sanniti Antonella Pepe, Erasmo Mortaruolo e Angela Ianaro.

Una battaglia cruciale al Sud secondo Picierno: “Una battaglia che risponde alla scelta che il Pd ha fatto di farsi interprete dei temi migliori del meridionalismo. Dall'altra parte c'è un attacco evidente della coalizione di destra al nostro Mezzogiorno: tutto il programma economico della loro coalizione è un attacco. Vogliono rinegoziare il Pnrr sapendo benissimo di non poterlo fare in Europa, ma vogliono trasferire le risorse destinate al sud altrove in caso di vittoria e lo faranno, altro che vincolo del 40 per cento. La stessa cosa è la flat tax: è una tassa che premia i più ricchi e penalizza i più poveri, e i più ricchi non si trovano certo nel nostro Mezzogiorno. Si gioca una partita decisiva”.

Sulle prospettive: “Siamo controvento dall'inizio, ora gli italiani hanno percepito che c'è in ballo una sfida decisiva: il clima è diverso rispetto all'inizio”.

E Antonella Pepe, candidata nell'uninominale ha spiegato: “Il voto del 26 settembre è importantissimo, anche nell'economia della aree interne perché il Pd investe su una dinamica nazionale ed europea, non sterilmente localistica. Serve una risposta nazionale alle nostre esigenze: la volontà è rappresentare il protagonismo di questi territori a Roma, in Europa e in tutti i contesti internazionali e nazionali”.