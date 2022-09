Matera: "Emozione indescrivibile, ora al lavoro per il territorio" Il neo eletto senatore, sindaco di Bucciano, ringrazia dopo il risultato

"Sono letteralmente travolto da un vortice di emozioni indescrivibili. Grazie di cuore a tutti".

Così Domenico Matera, eletto al Senato con Fratelli d'Italia.

"Durante questa breve ma intensa campagna elettorale - ha spiegato il sindaco di Bucciano - ho ricevuto innumerevoli attestati di amicizia, stima e affetto.

Confidavo, pertanto, in un risultato che fosse decisamente positivo. Averlo, però, visto concretizzarsi in modo immenso, straordinario mi ha commosso. Grazie di cuore al Presidente Giorgia Meloni - sarà un grande premier - e all'onorevole Cirielli per avere fortemente voluto la mia candidatura.

Grazie ai tesserati, ai simpatizzanti tutti di Fratelli d'Italia, agli amministratori che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso percorso, che ora riparte.

Grazie soprattutto alle mille mani che ho stretto ed ai mille abbracci che ho ricevuto: ora a Roma, nel Senato della Repubblica, per dare voce e forza alle tante esigenze del nostro territorio.

Abbiamo tantissimo da fare per restituire dignità al nostro Sannio".