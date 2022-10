Amministrative Montesarchio, Sguera: "Azione sarà protagonista della sfida" La nota di Vincenzo Sguera, coordinatore provinciale di Azione nel Sannio

Incontro a Montesarchio tra il segretario provinciale di ‘Azione’ nel Sannio, avvocato Vincenzo Sguera e i vertici del partito locale, rappresentato dal coordinatore cittadino Francesco De Mizio e dal presidente Milena Tinessa. L’occasione è stata utile per analizzare il voto alle scorse politiche, e dunque il lusinghiero risultato ottenuto nel comune caudino dal candidato di Azione alla Camera dei Deputati, avvocato Antonio Del Mese, e per iniziare la discussione in vista delle elezioni amministrative in programma nel 2023.

“I 328 voti ottenuti alle politiche – dichiara il segretario provinciale Vincenzo Sguera – rappresentano un punto di partenza sia per la crescita del nostro partito, impegno per cui si stanno prodigando le figure apicali del circolo cittadino sia in vista della partita delle amministrative dove vogliamo giocare un ruolo determinante. In quest’ottica, Azione è pronta a dialogare con quelle forze politiche che presentano profili compatibili con i nostri valori e le nostre idee e che sono disponibili a lavorare per un programma di governo incentrato sulle reali esigenze di crescita e sviluppo di Montesarchio”: