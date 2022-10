"Cura e gestione dei beni comuni, cittadini e istituzioni collaborino" La proposta dell'esponente Dem: istituire regolamento al Comune di Benevento

Collaborare tutti per la cura di beni e spazi condivisi. Parte da qui la proposta dell'esponente Dem a Palazzo Mosti, Floriana Fioretti che chiede di adottare al comune di Benevento “un regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”.

L'idea è stata lanciata questa mattina nel corso della riunione della commissione Affari Istituzionali. La capogruppo del Pd e vicepresidente dell’organismo consiliare in particolare spiega: “Il tema è quello della democrazia partecipata e il regolamento segue un modello organizzativo già sperimentato, con risultati positivi, in diverse realtà. Attraverso la stipula di Patti di collaborazione, Comuni e cittadini concordano gli interventi utili a custodire e valorizzare beni e spazi urbani. Si chiama amministrazione condivisa e sollecita il protagonismo di istituzioni e cittadini (singoli e associati)”.

Cosa prevede il regolamento

Secondo quanto precisato dall'esponente Dem a Palazzo Mosti “il regolamento prenderebbe in considerazione tutti i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri. I patti non presuppongono la concessione di denaro ma si sostanzierebbero nel riconoscimento di alcuni vantaggi come utilizzo gratuito, utenze a carico dell’amministrazione, esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali”.

Collaborazione tra cittadini e istituzioni

Fioretti precisa che “interesse della collettività è l’unico obiettivo che persegue il regolamento”, e dunque con il “riconoscimento di una fiducia reciproca, amministrazioni e cittadini decidono di condividere la responsabilità di prendersi cura di beni e luoghi che restano a disposizione della comunità e che altrimenti rischierebbero l’abbandono. L’auspicio è che su questa proposta possa realizzarsi un’ampia convergenza delle forze politiche, a prescindere dalle appartenenze a maggioranza o minoranza”.