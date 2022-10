Mastella - De Luca: "Così non va bene. Cambiare o ognuno per la sua strada" Il sindaco: "Casucci? Ritenuto vicino a me ma non lo è. Così regala leadership a Fico"

Che le acque fossero agitate tra il golfo di Napoli (e di Salerno) e quello, tutto ideale, di Ceppaloni, era noto da un po': da prima delle politiche a dir la verità, che lo siano ancora lo certifica il sindaco di Benevento Clemente Mastella, in un'intervista al CorMez.

De Luca? L'uomo solo al comando non va più bene

A partire dalla dissezione di quel modello ostentato e sbandierato fortissimo fino a qualche mese fa: la coalizione regionale. Ebbene, “la coalizione regionale non c'è più” dice Mastella, e “Il Pd a cui io ho sempre dato una mano, come a De Luca, mi è ostile: non è più il tempo dell'uomo solo al comando. Così ognuno va per la propria strada”.

Manifestazione pace a Napoli: mica sono elettori del Pd?

Una situazione che il Governatore conosce bene secondo Mastella: “Lo sa benissimo: non si può pensare che la manifestazione per la pace a Napoli possa camuffare il tonfo elettorale. Quale ragazzo non sarebbe andato coi pullman della Regione a una festa in piazza? Ma non è che tutti e 20mila diventano elettori del Pd: sarebbe servita un'analisi spietata su quel che è accaduto alle elezioni, soprattutto al sud. Altrimenti quando sarà il momento si regala la leadership ai Cinque Stelle e a Fico per le prossime regionali”.

Casucci? Non è vicino a me

E Mastella va avanti, parlando anche dei suoi: “Casucci, assessore tecnico considerato vicino alla mia area politica De Luca può ritenerlo vicino a lui o a se stesso, dato che non ha mai partecipato ad alcuna mia iniziativa politica ma a quella di altri sì. Comunque De Luca mi ha già detto che non farà rimpasti. Io in ogni caso non chiedo incarichi, ma noto che in Campania all'Acer e alla Soresa fanno nomine a go go, incaricando ex e meno ex, tutti di Salerno, Napoli e Caserta. Ma ormai guardo a queste vicende con distacco, ma non è così che si fa alleanza politica ed istituzionale”.