Bilancio consolidato, via libera in consiglio comunale Il Consiglio ha proceduto anche al riconoscimento di tre debiti fuori bilancio

Via libera, questa mattina, del Consiglio comunale al bilancio consolidato dell’esercizio 2021 con 20 voti favorevoli e 8 contrari.

L’assise consiliare ha inoltre ratificato le delibere di Giunta n. 165/2022 e n. 174/2022 aventi ad oggetto delle variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2022/2024 con 20 voti favorevoli e 9 contrari e ha recepito lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali tra i Comuni dell’Ambito B1 per il periodo 2022/2024 con 20 voti favorevoli e 9 astenuti.

Il Consiglio ha, infine, proceduto al riconoscimento di tre debiti fuori bilancio.