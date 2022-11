Mastella: cercano gloria attaccando me, resteranno molto in basso Il sindaco affida ai social un amaro sfogo dopo la questione acqua

"L’ acqua come ormai saprete è portabilissima e lo è sempre stata. I nostri dati erano corretti". Mastella torna sulla vicenda che ha preoccupato la città negli ultimi giorni per rispondere alle accuse e incalza gli avversari.

"Ho visto corvi e sciacalli muoversi e volare. Che schifezza. Che cosa ignobile. Per fortuna tutto ok".

Poi il sindaco prosegue nello sfogo affidato al suo profilo social "Io lavoro solo e soltanto per il bene della mia comunità. La mia storia politica è anche nella storia d’Italia, la mia parte s’intende. Ma quelli che pensano di trovare gloria attaccando me per fare carriera beh fanno male i conti e resteranno dove sono. Molto in basso".