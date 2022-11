Matera con Cirielli a Benevento: "Fratelli d'Italia vicina al Sannio" "Nei prossimi giorni incontro con Eav per lferrovia". "Autonomia? Colpa Pd se servizi fanno schifo"

Prima tappa alla Rocca poi in via Perasso per l'inaugurazione della nuova segreteria. Così il neo eletto senatore Domenico Matera di Fratelli d'Italia ha organizzato la giornata a Benevento, con accanto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli.

Bagno di folla per Matera tra simpatizzanti e anche istituzioni: presenti diversi sindaci del territorio dai caudini Roviezzo di Bonea(inquadrabile tra i “materiani” della prima ora) e Salvatore Riccio di Sant'Agata de'Goti al sindaco di Fragneto Monforte Luigi Facchino e gli ex assessori del Comune di Benevento, Patrizia Maio e Nazzareno Orlando.

Autonomia differenziata? Il Pd pensi al Titolo V

Cirielli si è soffermato anche sullo scontro in atto in merito all'autonomia differenziata: “Servizi? Rido quando il Pd parla di un peggioramento al sud se passa il regionalismo differenziato. Il Pd dovrebbe ricordare che i veri danni prodotti per il sud li hanno prodotti da due riforme: quella del Titolo V e quella che ha modificato l'assetto delle province, ed entrambe sono state firmate proprio dal Pd. Va detto che se i servizi del sud oggi fanno schifo rispetto al nord è proprio per quelle riforme del Pd, Fratelli d'Italia in ogni caso vigilerà per fare in modo che il Sud migliori e non peggiori”.

Rompere isolamento infrastrutturale del Sannio

E Matera nella sua disamina si è soffermato in particolare sullo stato dei trasporti: “La presenza di Cirielli è la dimostrazione che il partito è attentissimo alle aree interne, lo dimostra anche la mia candidatura, voluta da Cirielli e dalla Meloni. Ora bisogna lavorare: il gap infrastrutturale sannita è grande, sono stato a Molinara ad esempio e non è possibile patire quel gap. Ora abbiamo dovuto reagire subito al caro bollette per stare vicino ai più deboli.

La Meloni a Benevento? Lavoreremo per portarla qui, certamente, a testimonianza della vicinanza per queste aree.

Valle Caudina? Nei prossimi giorni il presidente Eav verrà e gli faremo vedere il deficit che abbiamo: lavorerò così, senza urlare ma portando i risultati. Così si comporta un uomo del fare”.

Cacciare De Luca è la priorità

E ancora: "Lavoriamo per radicare il nostro partito sul territorio anche e soprattutto nelle aree interne con un primo obiettivo: mandare a casa quanto prima il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Nonostante le continue inaugurazioni del governatore nel Sannio c'è un gap infrastrutturale incredibile, una sanità al collasso. Problemi sui quali Fratelli d'Italia farà sentire la sua voce e si impegnerà con il sostegno del governo Meloni"