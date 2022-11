Città del Vino: Floriano Panza nominato ambasciatore "Non è una meta di arrivo: ma uno slancio e un impegno a sostegno del Sannio"

In occasione della convention d'autunno delle Città del Vino che si è conclusa a Duino Aurisina (TS) domenica 20 novembre, Floriano Panza ha ricevuto il prestigioso conferimento di ???????????????????????? ?????????? ??????????` ?????? ????????.

"Creare nuove sinergie e rapporti sempre più stretti e proficui fra i territori del Vino sanniti e quelli nazionali è per me da sempre un punto di partenza" - il commento di Panza in occasione della nomina a Duino. "Questo conferimento non è una meta di arrivo, piuttosto un ulteriore slancio e impegno a sostegno della vocazione vitivinicola ed enoturistica delle nostre terre. Continuerò ad apportare il mio contributo al consolidamento di una mission destinata a divenire sempre più ampia".

Nell'ambito della grande associazione nazionale che raccoglie le più importanti realtà a forte vocazione vitivinicola, gli Ambasciatori costituiscono una rete di ??????????????????????` ?????? ?????????? ???????? ???? ???????? ???????????????? ???????????? ???? ?????????????????????????? ?????????????? ???????????????????? ?????????? ?? ?????????????????? ????????????????????????, ma anche nei rispettivi ambiti professionali e/o amministrativi. Qualche illustre nome tra gli Ambasciatori: l'enologo Riccardo Cotarella e l’ex giornalista Rai, Nereo Pederzolli.

Da oggi si aggiunge il nome di Panza, grazie al proficuo impegno investito in qualità di coordinatore di Sannio Falanghina, Città Europea del Vino 2019 e di amministratore attento alla cultura del vino e alla valorizzazione territoriale, con un'alta visione di sviluppo che da oggi sarà maggiormente sostenuta grazie al conferimento conseguito in Friuli.