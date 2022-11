Acqua Benevento, interviene regione: indagini, filtri e nuovo collegamento In Giunta ok a tre piani operativi per affrontare le problematiche idriche

La Giunta regionale ha approvato oggi un importante pacchetto d'interventi in campo idrico per la città di Benevento.

Si tratta di misure articolate su tre piani operativi:

1. Una estesa campagna d’indagini volta a monitorare la qualità delle acque di falda attinte dai pozzi utilizzati per l’alimentazione dell’acquedotto comunale;

2. La realizzazione di un impianto di filtrazione per la tutela a fini di uso idropotabile delle risorse idriche della centrale di Pezzapiana;

3. La progettazione e realizzazione di un collegamento idraulico fra i pozzi in località Solopaca ed un nuova condotta in connessione con l’acquedotto di Benevento.



"Si tratta di un insieme di misure con definita e certa copertura finanziaria, a valere sui fondi strutturali regionali e sul fondo per interventi infrastrutturali del concessionario Acqua Campania.

E’ un modo organico e concreto di affrontare e risolvere in tempi brevi e medi le tematiche dell’ approvvigionamento idrico nel territorio del capoluogo sannita, nelle more dell’attuazione del finale e risolutivo intervento di derivazione idrica dall’invaso di Campolattaro".