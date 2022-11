Camera Commercio, Mastella: "Non c'entro: spero recuperino idea comunitaria" Il sindaco: "E' una cosa che riguarda l'oro, ma l'errore è stato accorpare Benevento e Avellino"

Non entra nel merito Mastella riguardo allo stato d'impasse che si è creato alla camera di commercio Irpinia – Sannio: “No, è una cosa che riguarda loro: io non c'entro. Spero recuperino l'idea comunitaria”.

Ma spiega che a suo modo di vedere l'errore alla base è quello di accorpare due enti separati, come avvenne anche per le Province: “L'errore di base è stato accorpare le camere di commercio di Benevento e Avellino: come quando il Governo Monti andò avanti con la soppressione delle Province, con l'accorpamento tra Benevento e Avellino che si fermò perché io entrai a gamba tesa”.



Per il primo cittadino in un contesto “micro” c'è la virtuosità, un errore dunque togliere enti e presidi di piccole realtà per fonderne in più grandi: “Io ho sempre detto, anche da Ministro della Giustizia, che i piccoli tribunali erano importanti, per l'economia cosiddetta del vicolo.

Poi è chiaro, ci sono le difficoltà economiche del Governo”.