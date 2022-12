L'incredibile caso di Dugenta: "Ristrutturi casa? Serve parere Soprintendenza" Rubano (FI) interroga il ministro: "Cittadini e imprese così scappano nei comuni limitrofi"

"Il ministero della Cultura intervenga "al fine di riconsiderare il regime vincolistico paesaggistico ambientale apposto sul comune di Dugenta (BN), in considerazione del fatto che esso crea inaccettabili limitazioni alla vita civile e allo sviluppo produttivo locale in forza dell'eccessivo prolungamento degli iter burocratici che ostacolano l'edilizia privata, soprattutto per quel che riguarda l'accesso ai benefici dei bonus edilizi e l'insediamento delle attività produttive, nonché l'accesso ai fondi pubblici stanziati dallo Stato per le imprese". Lo chiede il deputato Francesco Maria Rubano (FI) in un'interrogazione indirizzata al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

" Il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 21 settembre 1984 - spiega Rubano - ha stabilito che sono vincolati sotto il profilo paesaggistico i territori costieri e lacustri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, oltre alla battigia stessa , le montagne per la parte eccedente 1.800 metri sul livello del mare i boschi e le foreste, i fiumi, i torrenti ei corsi d'acqua classificabili pubblici e le relative mature per una fascia di 150 metri ciascuna, i parchi e le riserve, i ghiacciai ed i cerchi glaciali. Il comune di Dugenta è situato a 55 metri sul livello del mare, non fa parte della comunità montana del Taburno e sul suo territorio non sono presenti beni e luoghi da vincolare ai sensi del suddetto decreto ministeriale 21 settembre 1984; tuttavia, come si rileva dal Piano paesistico della regione Campania (http://www.sito.regione.campania.it/) con decreto ministeriale 28 marzo 1985 una parte rilevante del territorio comunale di Dugenta viene dichiarato di notevole interesse pubblico, sottoponendo lo stesso a tutte le disposizioni restrittive del codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

I cittadini di Dugenta, per costruire, per ristrutturare, comunque per intervenire sulle loro abitazioni devono ottenere l'autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caserta ; la presenza del vincolo paesistico ambientale non permette a Dugenta di attrarre sul proprio territorio ogni sorta di imprese che, di conseguenza, preferiscono insediarsi nei comuni limitrofi a Dugenta (esempio Limatola, Amorosi, Puglianello) che hanno tempi burocratici - autorizzativi ridotti"