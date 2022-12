Proroga agevolazioni fiscali al Sud. Matera: "Noi in campo per il Mezzogiorno" Emendamento al Decreto Aiuti a prima firma del senatore di Fratelli d'Italia

"Con l’emendamento n. 14.0.3 al decreto Aiuti-Quater, a mia prima firma, Fratelli d’Italia lancia un messaggio chiaro: prorogare le agevolazioni fiscali per gli investimenti nel Sud Italia. Andrà definita la giusta strategia da intraprendere per l’approvazione della misura, in base alle esigenze tecniche di cui necessita il ministero dell’Economia: anticipare l’intervento nel dl Aiuti Quater all’esame del Senato oppure nella legge di Bilancio. Qualsiasi sia la scelta, noi di Fratelli d’Italia intendiamo sostenere economicamente lo sviluppo imprenditoriale del Sud Italia".



Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, capogruppo in Commissione Politiche Ue.