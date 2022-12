Complesso sportivo Libertà: "Chiarezza sull'affidamento in gestione" I consiglieri della Commissione Sport: "C'era morosità, ma sulla vicenda è calato il buio"

“Sia fatta chiarezza su tutti gli aspetti relativi all’affidamento in gestione del complesso sportivo ‘Libertà’ (ex Cral) di via Cosentini”.

A chiederlo – con una interrogazione indirizzata al sindaco e agli assessori al Patrimonio e alle Finanze di palazzo Mosti- sono i consiglieri comunali Giovanni De Lorenzo, Rosetta De Stasio e Angelo Miceli, componenti della Commissione Consiliare Sport.



Dalla relazione sullo stato di gestione degli impianti sportivi, redatta ad aprile dal dirigente dell’Ufficio Sport, si evinceva una situazione di morosità da parte dell'attuale gestore nei confronti del Comune al 31.12.2021. La stessa relazione, inoltre, evidenziava che di tale situazione di morosità erano stati resi edotti sia il Servizio Patrimonio che il Settore Gestione Economica e che pertanto si sarebbe proceduto con la risoluzione del contratto per inadempienza.



“Sulla vicenda, però, nel frattempo è calato il buio e nessun’altra informazione è stata fornita ai consiglieri” – dichiarano De Lorenzo, De Stasio e Miceli.

“In riscontro alle varie richieste formulate nel mese di novembre dalla Commissione Sport – aggiungono – abbiamo potuto sapere solo che non risulterebbe avviata alcuna procedura né per il recupero del credito né per il rilascio dell'impianto. Nessun altro riscontro, nemmeno per dirci se il debito sussiste ancora oppure no”.



Da qui l’interrogazione con la quale i consiglieri De Lorenzo, De Stasio e Miceli chiedono di sapere: quale è la situazione attuale di gestione dell’impianto sportivo “Libertà” (ex CRAL) sito alla via Cosentini; se il debito maturato al 31.12.2022 dall’attuale gestore sia stato pagato ed a quanto ammonterebbe ad oggi, eventualmente, il debito dell’attuale gestore; che iniziative intende intraprendere l’amministrazione per la regolarizzazione della situazione; i motivi per i quali, ad oggi, nonostante l’esplicita indicazione contenuta nella relazione del Dirigente dell’Ufficio Sport datata 20.4.2022, non sia stata intrapresa alcuna azione per il recupero delle somme dovute, per la risoluzione del contratto e per il rilascio dell’impianto.