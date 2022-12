Dimensionamento scolastico, Graziano: così penalizzate aree interne “Con l’innalzamento a 900 alunni difficoltà per realtà già alle prese con desertificazione"

“Le previsioni in materia di dimensionamento scolastico introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 destano forte preoccupazione soprattutto nel Sannio. Come sottolineato anche dal Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, l’innalzamento a 900 alunni del limite minimo per garantire l’autonomia dei plessi scolastici finirà con il penalizzare quelle realtà, come le aree interne, già costrette a fare i conti con la desertificazione sociale. Così non si risparmia, così si creano solo ulteriori difficoltà”. Così in una nota Stefano Graziano, deputato Pd che commenta: “Siamo di fronte ad una legge di bilancio iniqua – sostiene l'esponente del partito democratico - che colpisce i più deboli. Da deputato del Beneventano e del Casertano, mi spenderò affinché il limite possa essere riportato alle previsioni delle precedenti Leggi di Bilancio. L’auspicio è che anche i parlamentari di maggioranza eletti nel Sannio vogliano agire in tal senso, facendo dunque prevalere alle ragioni di partito le ragioni del territorio”.