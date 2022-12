Cultura, l'opposizione chiede la convocazione della commissione Dalle modifiche alla Fondazione Città Spettacolo al caso Unesco

I consiglieri comunali Giovanni De Lorenzo, Giovanna Megna e Luigi Diego Perifano hanno richiesto la convocazione della commissione “Cultura” per discutere di varie questioni, a cominciare dalle modifiche da apportare allo statuto della Fondazione Città Spettacolo, ente della cui attività si sono perse da tempo le

tracce.

La richiesta di convocazione include altresì chiarimenti sull’affidamento della gestione del Teatro Comunale

e sulla direzione artistica, nonché sulla relativa programmazione della stagione teatrale 2022/2023; sul

calendario degli eventi natalizi del Comune; sulla partecipazione al bando premio “Città italiana dei giovani

2023; sull'affidamento della gestione del “Piccolo Teatro Libertà” e del Teatro San Nicola.

Inoltre, si sollecita un aggiornamento circa la realizzazione del calendario annuale degli eventi della città in

vista dell’incontro pubblico già convocato per il giorno 22 dicembre. Diverse sono state, infatti, le sedute a

ciò dedicate dalla commissione cultura nella prima metà dell'anno, e tuttavia le stagioni concertistiche e

teatrali sono già ampiamente iniziate senza l’auspicato coordinamento.

Infine, avendo appreso dalla stampa odierna che l'agenzia ONU per l’educazione, la scienza e la cultura ha

richiamato il Comune di Benevento ad una più efficace azione di prevenzione di comportamenti impropri

nel sito Unesco della chiesa di Santa Sofia, i consiglieri Megna, De Lorenzo e Perifano, integrando la

richiesta già inviata, chiederanno di verificare al riguardo le misure in atto.