Qualità vita. Mastella: primi in Campania... e gli oppositori restano zitti Il sindaco di Benevento sulla classifica della qualità della vita

“La 33ª indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore certifica la risalita di Benevento di ben 4 posizioni rispetto allo scorso anno, nonostante le difficoltà dell’attuale fase congiunturale. E’ prima in Campania e tra le prime del Mezzogiorno d’Italia".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che prosegue "Dall'analisi emerge, inoltre, una delle migliori performance in assoluto nel comparto Ambiente e Servizi. E sicuramente con la realizzazione del sistema di depurazione della città di Benevento la situazione migliorerà ulteriormente Eppure, stavolta, sui dati è calato il silenzio e nessuno degli oppositori sempre adusi alla critica avanza proposte. Noi, nel frattempo continueremo a lavorare, e con la collaborazione dei cittadini, opereremo sempre per un futuro migliore”.