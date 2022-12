Qualità vita, Perifano: "Mastella spara fuochi, ma dovrebbe leggere bene dati" Giovani scappano, aumentano le criticità in campo sanitario. E dati parlano di tutto il Sannio"

Luigi Diego Perifano, portavoce di Alternativa per Benevento, è intervenuto per replicare a Mastella in merito all'analisi sulla qualità della vita de Il Sole 24 Ore:

Toni trionfalistici per quelle tabelle

“Leggo che il Sindaco, anziché pensare ai gravi problemi della città, a cominciare dal traffico impazzito e dall’aumento delle polveri sottili, preferisce impiegare il proprio tempo nella polemica con gli “oppositori”. Oggi ha deciso di commentare con toni trionfalistici le tabelle de "Il Sole 24 ore" sulla qualità della vita nelle province italiane, ovviamente ascrivendosi il merito del miglioramento dei risultati dell’intero Sannio, e dice che su questi dati, secondo lui brillanti, “è calato il silenzio” degli oppositori. Premetto che non ho mai commentato le statistiche de "Il Sole 24 ore", neanche quando erano disastrose, ma in ogni caso, per commentarle, è consigliabile prima leggerle attentamente. E dopo averle lette, è difficile unirsi alle manifestazioni di giubilo del primo cittadino. Certo, primeggiamo per numero di impianti eolici, e siamo ancora una provincia con un basso tasso di criminalità.

I giovani vanno via

Tuttavia siamo al 99^ posto della graduatoria che riguarda le attività economiche, e rispetto all’anno scorso perdiamo terreno nei settori demografia, istruzione e sanità. Serve a dire che l’economia langue e siamo sempre a rischio spopolamento (con centinaia di giovani che ogni anno lasciano il nostro territorio). Così come aumentano le criticità in campo sanitario (che i beneventani, purtroppo, vivono quotidianamente sulla propria pelle). Ma veramente vogliamo sparare i fuochi d’artificio per questi dati?”.