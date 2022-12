Comunicazione e innovazione: terza edizione del Premio Digital News Anche il parlamentare sannita Rubano tra le personalità che consegneranno i riconoscimenti

Ci sarà anche il parlamentare sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano a consegnare i premi nell'ambito del prestigioso “Premio Digital News”, giunto alla sua terza edizione.

e voluto dall’Associazione AIDR.

Appuntamento mercoledì 14 dicembre a partire dalle ore 18.30 nell’innovativo spazio di Europe Experience – dedicato alla memoria di David Sassoli – in piazza Venezia 6. Il premio, in partenariato con Commissione e Parlamento europei per la promozione dei contenuti dell’Agenda Digitale, verrà assegnato a giornalisti, comunicatori e per la prima volta a manager che abbiano saputo coniugare esperienza, accessibilità e innovazione.

A consegnare il riconoscimento, tra gli altri, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, gli onorevoli Debora Bergamini e come detto Francesco Maria Rubano. Prevista la presenza del ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini.



I vincitori della terza edizione – condotta da Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettore Tg2, sono: Veronica Gentili, giornalista e conduttrice televisiva “Mediaset”; Myrta Merlino, giornalista e conduttrice televisiva “LA7”; Alessandro De Angelis, vicedirettore “Huffington Post”; Nicola Rao, vicedirettore Tg1; Vincenzo La Manna, vicedirettore “Askanews”; Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista “Limes”; Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà Cattolica; Salvatore Dama, editorialista di “Libero; Tommaso Labate, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico; Romana Liuzzo, giornalista e presidente Fondazione “Guido Carli; Federico Palmaroli, fondatore della pagina satirica “Le più belle frasi di Osho”.

Premio Speciale “Digital News” dedicato ai manager della comunicazione: Andrea Delogu, Vicedirettore Generale Informazione del Gruppo Mediaset; Fabrizio Dell’Orefice, Direttore affari istituzionali di Ferrovie dello Stato; Nunzia De Girolamo, manager della comunicazione; Gianluca Petrillo, Direttore delle relazioni esterne di Deliveroo; Pierpaolo Cito, Direttore rapporti con i consumatori e le associazioni di Poste Italiane; Paolo Tedeschi, Head of Communications, Corporate Marketing & Sustainability di Canon.



Premio giovani comunicatori “Digital News”: Giacomo Baiocchi, digital leader della Rappresentanza della Commissione europea in Italia; Massimo Iaquinangelo, direttore responsabile Istituzioni24; Luigi Gallo, digital artist.