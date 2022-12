Traffico Benevento, Pd: "Altro che mobilità sostenibile: città in tilt" "Lavori utili, ma era necessario avviarli tutti nello stesso periodo?"

"Mai come in questi giorni in Città regna il caos e si sentono gli effetti della mancanza di un Piano traffico e dell'assenza di una "vera" mobilità sostenibile".

Comincia così la nota stampa del gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento. "Qui non è in discussione, evidentemente, - prosegue la nota - l'utilità dei lavori in corso, sia che si parli della cura dei pini del Viale Atlantici che delle opere nei pressi di piazza Bissolati o in via Vetrone. Il punto è che si tratta di interventi programmati. Tutti. Era proprio necessario, allora, avviarli nello stesso periodo?".



"Negli orari di punta - apertura e chiusura uffici e scuole - la Città va letteralmente in tilt e finanche percorrere poche centinaia di metri diventa impresa titanica. Ovunque si registrano ingorghi e code interminabili. E infatti è tornata a salire anche la concentrazione di polveri sottili. Non si poteva organizzare in altro modo il piano traffico, almeno negli orari dove notoriamente aumenta il flusso dei veicoli? Non si poteva almeno differire l'apertura di nuovi cantieri o programmarli in giorni diversi dalla chiusura del viale degli Atlantici?".



"Già alcune settimane fa, in occasione dell'improvvisa e non comunicata chiusura del viale degli Atlantici per l'abbattimento di alcuni pini, in contemporanea con l'apertura di altri cantieri, la città andò in tilt e lo rilevammo pubblicamente. Eppure l'esperienza dovrebbe insegnare ad evitare simili errori. Invece, proprio nel periodo a ridosso delle festività natalizie che già porta naturalmente ad un aumento del traffico, la città è inaccessibile, soprattutto in alcuni orari. Speriamo che qualcuno a via Annunziata se ne accorga e intervenga per migliorare la qualità della vita dei cittadini".