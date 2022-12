Asmel, Mastella: "Per piccoli comuni niente soldi e pochi dipendenti" Il primo cittadino all'incontro organizzato dall'associazione

Più di 1.000 presenze al convegno “Asmel al giro di boa. Superata la soglia dei 4.000 associati” svoltosi il 12 dicembre a Palazzo Caracciolo, Napoli. Il punto di partenza del convegno è stato proprio il superamento dei 4.000 enti locali associati, un traguardo importante per l’Associazione, operativa da 12 anni, e che, come ribadito dal segretario generale Francesco Pinto, fa gli interessi dei suoi soci, piccoli e medi Comuni, senza guardare a interessi politici.

Presente al convegno anche Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che esplicita la necessità di ogni elemento associativo per i piccoli e medi Comuni e l’importanza della solidarietà da parte delle istituzioni poiché questi enti locali troppo spesso sono appesantiti da ristrettezze economiche e carenze di personale. Anche Giuseppina Castiello, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri e presente al convegno ha dichiarato:

“Il Governo deve essere vicino ai piccoli Comuni che costituiscono il vero tessuto politico ed economico di questo Paese. Asmel gioca un ruolo importantissimo in quanto supporta i Comuni in situazioni che possono essere molto complesse, come quella del PNRR”.

Tra i temi affrontati, anche con la partecipazione dell’assessore al bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta, le principali novità che interessano gli enti locali e la pubblica amministrazione. Tra questi, il “nuovo” codice appalti, la morsa burocratica del PNRR sui Comuni e la riforma concorsi che vede Asmel in prima linea con le opportunità legate alla procedura dell’Elenco Idonei, coniugando merito e formazione.

Nel corso del Convegno, infatti, è stata inaugurata la quinta edizione del Master in Project Management della PA promosso da Asmel per gli associati con la presenza del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Antonio Garofalo, che ha accolto i neo diplomati e i nuovi iscritti dichiarando:

“I Comuni soffrono per la carenza di personale, soprattutto all’indomani della fase di austerity da cui stiamo uscendo e che non ha dato la possibilità di rimpiazzare sempre il personale presente nei Comuni soprattutto del Centro e del Mezzogiorno. Perciò il ruolo dell’Università, in questa fase, può essere determinante nel poter collaborare e provare a dare un aiuto per la progettazione che poi è alla base dei processi d’investimento che il PNRR invoca.”

Il master PMPA ha diplomato nelle prime quattro edizioni oltre 600 tra amministratori, direttori generali e RUP: una vera e propria “comunità” di esperti che opera quotidianamente nei Comuni.