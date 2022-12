Pd sannita commissariato, gli iscritti: "Letta, gesto di enorme stupidità" 50 iscritti scrivono al segretario: "Un abuso dei poteri di segretario dimissionario"

50 componenti del Pd di Benevento scrivono al segretario Letta per commentare il commissariamento della federazione provinciale sannita:

Caro Segretario Enrico Letta,



Siamo un gruppo di iscritti alla federazione di Benevento e comprendiamo benissimo che la nostra opinione non ti farà né caldo né freddo.



Liquiderai di certo le nostre considerazioni come quelle di un gruppo di decariani al servizio del padrone. Noi però, ti assicuriamo, non abbiamo mai avuto padroni e se abbiamo una tessera di partito è perché crediamo che la politica sia servizio.



Noi, in tutta libertà, riteniamo il commissariamento della federazione un grosso errore politico e, soprattutto, un gesto di enorme stupidità.



Noi abbiamo votato ed eletto di recente un segretario provinciale. Alcuni di noi non erano nemmeno troppo entusiasti di votarlo, ma è il segretario che ci siamo scelti e che è stato eletto seguendo le regole che ci siamo dati.



Segretario, perché hai commissariato il nostro Segretario Provinciale e la nostra assemblea? Con che diritto hai abusato dei tuoi poteri di segretario dimissionario per annullare le decisioni prese dagli iscritti della federazione di Benevento?



Abbiamo letto con sgomento il breve comunicato che annunciava la tua decisione. Un po' speriamo che quella brevità e reticenza siano il frutto dell'imbarazzo che hai provato nel dover firmare quel documento.



Firmatari



Antonio Furno, Luigi Razzano, Maria Aceto Amore, Antonio Biscardi, Stefania Bocchino, Annamaria Bottillo, Stefania Bocchino, Antonio Buffolino, Paolo Caggiano, Pio Canu, Rino Caputo, Mauria Cardona Albini, Salvatore Caretti, Samuele Ciambriello, Massimo Cocca, Carlo Coduti, Romeo Capozzo, Pierluigi De Angelis, Nicola De Ieso, Raffaele De Longis, Alessandro De Blasis, Antonio Di Brigida, Floriana Fioretti, Antonietta Fortunato, Nicola Gagliarde, Vittoria Geurrera, Domenico Francesco Galdiero, Angela Ianaro, Vittoria Iuliano, Enzo La Brocca, Renato Lombardi, Filomena Marcantonio, Lucia Meccariello, Carlo Mirra, Stefano Orlacchio, Italo Palumbo, Sara Pannella, Giovanna Petrillo, Diego Ruggiero, Alessia Sarno, Antonio Sarno, Patrizia Scocca, Giuseppe Stanzione, Armando Tuccia, Marialetizia Varricchio, Maria Luisa Varricchio, Luigi Velleca, Leonardo Zeppa, Francesca Zerillo, Francesco Zoino, Emanuele Zuzolo