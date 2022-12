Dimissioni Russo da presidente Gesesa. Mastella: "Resti: è fase importante" Il sindaco chiede a Russo di rimanere sui suoi passi

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, chiede a Domenico Russo di ritirare le dimissioni, annunciate nella giornata di ieri con una lettere, e proseguire nel suo lavoro in questa fase delicata che si concluderà a breve con la creazione del nuovo ambito: "Ho chiesto al presidente di Gesesa , avv Domenico Russo , di continuare nel lavoro intelligente per il quale si è speso in questo tempo per la nostra comunità . Manca poco alla conclusione della gestione di gesesa in virtù della costituzione del nuovo ambito sannita delle acque . E ‘ importante che questo passaggio finale sia accompagnato dalla sua esperienza e dalle sue qualità professionali ed umane . Ringrazio a nome mio e della amministrazione l’avv. Russo per questo ulteriore gesto di generosità" .