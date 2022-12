Come ottenere lo Spid: anche al Comune la verifica dell'identità Mastella: "Ulteriore traguardo raggiunto dalla nostra Amministrazione"

Da domani, 21 dicembre, anche il Comune di Benevento sarà abilitato a verificare l'identità personale per l’ottenimento dello SPID. A renderlo noto è il sindaco Clemente Mastella.

Il nuovo servizio offerto ai cittadini consentirà di verificare gratuitamente, presso l’Ufficio Anagrafe ubicato nella Megastruttura di via del Pomerio, l’identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi del Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Dopo la verifica, il cittadino riceverà via e-mail un file (denominato pacchetto di attivazione) che potrà usare online per completare la procedura ed ottenere lo SPID scegliendo uno tra gli “identity provider” che hanno aderito a questa modalità di rilascio. Nella fase di start-up, il nuovo servizio sarà assicurato nei normali orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Anagrafe.

“Si tratta – spiega il sindaco Clemente Mastella – di un ulteriore traguardo raggiunto dalla nostra Amministrazione nel processo di modernizzazione dei servizi offerti ai cittadini. Con il Sistema Pubblico di Identità Digitale si può infatti accedere in un click a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione, compresi quelli offerti dal nostro Comune. I sistemi di riconoscimento e di accesso ai servizi telematici sono quindi divenuti essenziali nella vita di tutti i giorni. Di qui la nostra scelta di offrire questo ulteriore servizio ai cittadini. Colgo anche l’occasione per ringraziare la struttura comunale, e in particolare le Unità Operative Servizi Demografici e Transizione al Digitale, per il prezioso apporto offerto nell’opera di modernizzazione dell’Ente”.