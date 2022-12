Gesesa. Mastella: Russo ritirerà dimissioni, situazione rientrata A margine del consiglio comunale il commento sul caso Gesesa

"La situazione è rientrata Russo ritirerà le sue dimissioni".

Si dice sicuro il sindaco di Benevento Clemente Mastella che così ha dichiarato a margine del consiglio comunale in corso a Palazzo Mosti.

Il primo cittadino ha rilasciato lo stringato commento dopo aver già espresso la sua richiesta al Presidente dimissionario di Gesesa di "continuare nel lavoro intelligente per il quale si è speso in questo tempo per la nostra comunità".