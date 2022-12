Gesesa: Russo ritira le dimissioni. Resta Presidente "Mi viene chiesto di continuare a garanzia della legalità, accolgo l'invito"

“Prendo atto della richiesta del Sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella, trasmessami ufficialmente questa mattina, e del riconoscimento della correttezza delle riflessioni poste in essere dal sottoscritto in tema di gestione ed organizzazione del presente e del futuro del Servizio Idrico Integrato nella nostra Città e nella nostra Provincia”.

Così Domenico Russo comunica che, come anticipato dal primo cittadino di Benevento, ha ritirato le sue dimissioni (presentate ieri) dalla carica di Presidente della Gesesa.

“Assoluta necessità di una logica amministrativa, che sia controllabile, - spiega ancora - così come espresso da me nella lunga riunione svoltasi ieri pomeriggio con il Coordinatore del Distretto Idrico, Pompilio Forgione, alla presenza del Sindaco.

Mi viene chiesto di continuare a garanzia della legalità. Prendo atto. La democrazia si attua nel come si fanno le cose ed io ritengo, in qualità di avvocato consapevole a disposizione della mia Città, che le cose si possano fare esclusivamente nello scrupoloso rispetto della legge. In tale contesto e con tali premesse, pienamente accettate dal Sindaco e dal Coordinatore, accolgo l’invito di superare, allo stato, le dimissioni e di continuare nell’attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gesesa. Il fine è traghettare la società, in questo periodo complesso, verso il nuovo gestore. Questo richiede l’interesse pubblico che è in gioco. Ringrazio il Sindaco, il Coordinatore di Distretto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti di Gesesa, nonché i tanti Cittadini che mi hanno fatto giungere, con messaggi, mail, telefonate, attestati di stima e di affetto. Servono a far sentire un uomo molto meno solo di fronte ai tanti problemi da affrontare”.