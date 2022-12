Ex cementificio, Mastella: "Finanziamento da 2,5 milioni importantissimo" "Stiamo capitalizzando possibilità offerte dal Recovery Plan: valenza importantissima"

“Il Comune di Benevento è beneficiario di un finanziamento di 2,5 milioni di euro per la riqualificazione dell'ex cementificio di contrada Olivola, bene confiscato alla criminalità organizzata”. E' quanto annuncia il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Si tratta di fondi dell'Agenzia per la Coesione territoriale che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. “E' un finanziamento importantissimo: siamo gli unici nel Sannio ad intercettare fondi di questo tipo e ciò è un altro riconoscimento del lavoro che stiamo conducendo per capitalizzare le possibilità offerte dal Recovery Plan”. L'immobile di contrada Olivola è l'unico bene del patrimonio comunale confiscato ai clan: “E' da evidenziare anche la valenza culturale e simbolica di questo finanziamento, perché l'ex cementificio, da simbolo di illegalità, diventerà un incubatore d'impresa, un polo utile a supportare lo sviluppo dell'economia e le iniziative imprenditoriali che si svilupperanno in città” .