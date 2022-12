Dottoressa Silvana D'Agostino nominata Prefetto, gli auguri del senatore Matera "Motivo di estremo orgoglio per tutta la Valle Caudina ed il Sannio intero"

"Esprimo i più fervidi auguri e, allo stesso tempo, rivolgo vivi complimenti alla dottoressa Silvana D'Agostino, viceprefetto presso il Palazzo di Governo di Salerno, che nella giornata odierna, è stata nominata Prefetto e contestualmente assegnata a Biella dal Consiglio dei Ministri, come da proposta del Ministro degli Interni Piantedosi". Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera dopo la nomina a Prefetto della sannita D'Agostino.

"È motivo di estremo orgoglio per tutta la Valle Caudina ed il Sannio intero - la dottoressa D'Agostino è originaria di Airola - prendere atto di tali successi da parte di una conterranea" ha concluso il senatore Matera.