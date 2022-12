San Pio, Fioretti (Pd): "Situazione di grande difficoltà: servono risposte" "Tra carenza di personale e posti letto e tempi lunghissimi bisogna fare qualcosa"

“Non può lasciare indifferenti la situazione di difficoltà che sta vivendo il Pronto Soccorso dell’ospedale ‘San Pio’. Dinanzi alle notizie pubblicate dalla stampa e alle continue sollecitazioni che giungono dai medici e da tutto il personale sanitario, ai quali va la nostra solidarietà, la politica tutta dovrebbe sentire l’urgenza di fare qualcosa, correndo ai ripari e adottando provvedimenti urgenti”.

Così in una nota stampa Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico a palazzo Mosti.

“La cronica carenza di personale sta incidendo in maniera drammatica sulla qualità di un servizio essenziale – prosegue l’esponente Pd. La salute della comunità cittadina deve essere considerata, oggi più che mai, una priorità di tutti gli amministratori, pur non rientrando nella competenza dei comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi sanitari. Va pertanto riscoperto e rivalutato il rapporto tra sanità pubblica e amministrazione comunale”.

“Occorre un lavoro di squadra per difendere la sanità a Benevento e nel Sannio– conclude Floriana Fioretti- . I problemi li conosciamo: carenza di posti letto, tempi troppo lunghi per accedere alle prestazioni di sanità pubblica, medicina del territorio da riorganizzare. Ora servono risposte, da parte del governo nazionale, da parte del governo regionale. Mobilitiamoci tutti per ottenerle”.