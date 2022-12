Abbate: ok a stanziamento da 100mila euro per Santa Sofia Emendamento approvato per la tutela e la valorizzazione della chiesa

''Approvato emendamento che prevederà lo stanziamento di 100mila euro per la tutela e valorizzazione della chiesa di Santa Sofia come Patrimonio immateriale dell'Umanità. A renderlo noto il consigliere regionale Luigi Abbate.



Come si ricorderà, infatti, lo scorso 16 dicembre avevo avanzato formale richiesta a Palazzo Santa Lucia per ricevere un sostegno economico per il complesso Unesco del capoluogo sannita. Così come previsto dal disegno di legge relativo alle ''Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2023'', e precisamente all'articolo 15 del Capo IV ''Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania'', anche la chiesa di Santa Sofia, al pari di altri, dispone di tutti i requisiti necessari alla ricezione del sostegno economico regionale'.



Sono molto soddisfatto di tale celere risposta ricevuta dalla Regione – ha cocnluso il consigliere -. Segno di attenzione verso la nostra città''.