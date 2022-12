Mastella: "In tanti dal Pd mi chiamano: se vince la Schlein se ne andranno" Il sindaco: "Coalizione De Luca? Non esiste: è basata su una sola persona, non va bene"

Equilibri mutati e nuovi scenari politici che si aprono nel futuro prossimo. E' questa la situazione per Noi di Centro, con Mastella che ha spiegato che la coalizione sul modello regionale non è più da prendere in considerazione, e vanno cercati nuovi spazi politici per le sfide che verranno:

Coalizione estinta

“Si è estinta il giorno dopo le elezioni. De Luca ha detto che aspetta Fico: io credo sia difficile che la strada sia quella che vede il Pd con un candidato presidente sia in Puglia che in Campania. Ma quella è una coalizione che regge su una persona: non può andare avanti così perché pagherebbe lo stesso presidente”.

La particella di sodio

E in merito alla situazione regionale ha analizzato il contesto anche il consigliere di Noi di Centro Gino Abbate: “Parlando con De Luca gli ho detto che non si può decidere tutto in Giunta, senza che peraltro esca fuori quasi nulla: solo l'assessore Caputo ci dice qualcosa. Avevamo un assessore, ma non risponde più a Noi di Centro e verrebbe da citare Totò o Sciascia. Io mi sento a volte come la particella di sodio in quella nota pubblicità”.

Schlein: non rianimerà il Pd

Mastella ha analizzato anche la situazione a livello nazionale: “La linea strategica di Letta è fallita e lui prima se ne va meglio è. Ho sentito diversi popolari che stanno immaginando una fuoriuscita in particolare se vincesse la Schlein. Non mi pare che questa ragazza sia una categoria dello spirito che possa rianimare le sorti del Pd francamente. E' vero che la destra è arrivata col fiatone ad approvare la legge di bilancio e ci sono sentiment diversi, ma reggono perché ora non hanno alternative. Noi decideremo il da farsi”.

Mastella ha spiegato poi che per la strada “Caserta Sud – Benevento i soldi ci sono ma si è bloccata per via di sindaci che non si sono presentati in conferenza di servizi”, ed ha auspicato l'arrivo di una facoltà di medicina a Benevento: “Sarebbe utilissima per l'Università e per tutto il Sannio”.

Positivo il bilancio del lavoro svolto finora, secondo Mastella, che nella conferenza stampa ha ricordato i risultati ottenuti per la città di Benevento: “Dal depuratore, alla casa di Jonas, alla stazione, al pattinodromo, l'apertura del teatro de Simone abbiamo fatto tanto”