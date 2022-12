Pd: A Benevento arriva il comitato per Bonaccini Nel coordinamento Pasquale Orlando e Floriana Fioretti

Arriva a Benevento il Comitato per Stefano Bonaccini: "Energia Popolare per il Partito Democratico":



"Di concerto con Stefano Bonaccini, candidato Segretario Nazionale del Partito Democratico, si è costituito il comitato Sannio per BONACCINI: Energia Popolare per il Partito Democratico.

Trattasi di un comitato aperto cui da subito potranno liberamente aderire Tutti coloro avvertano l’esigenza di un grande Partito Democratico che, rigenerando e rilanciando l’idea prodiano-veltroniana, sia cardine dell’alternativa di Sinistra per il governo del Paese.

Viviamo un momento cruciale per le sorti del nostro partito, oltre il quale può esserci davvero un PD nuovo pronto a disegnare il Paese del futuro contribuendo da subito con un’opposizione decisa e poi, con le future vittorie elettorali, alla guida dell’Italia.

Un PD che parta dai Territori – dall’esperienza delle Amministratrici e degli Amministratori e dai tanti validissimi Dirigenti locali – capace di leggere i bisogni delle persone, di parlare il linguaggio della chiarezza e quindi di essere apprezzato dai Cittadini e dalle Cittadine italiani.

È tempo di unire le forze affinché l’esperienza delle Donne e degli Uomini che quotidianamente custodiscono e difendono le ragioni della democrazia, dell’inclusione, del lavoro dignitoso e della giustizia sociale nei nostri comuni, nei luoghi di lavoro e in quelli dedicati allo studio approdi a una mozione aperta al loro protagonismo dentro un PD rinnovato.

Con Stefano Bonaccini pensiamo che le nostre esperienze, emerse e sviluppatesi nei Comuni, nei Circoli e nel fondamentale mondo dell’Associazionismo e del Terzo Settore, possano sviluppare tutto il proprio potenziale. Con Stefano possiamo realizzare il sogno di un partito che contrasti con efficacia le disuguaglianze e promuova un’Italia delle comunità territoriali, dove esistono le persone, i loro bisogni, l’aria che respirano, le cose che imparano, l’ambiente che abitano.

Insieme possiamo finalmente compiere il partito che abbiamo anelato al Lingotto, moralmente esigente e rigoroso, in cui i Territori siano protagonisti e non più spettatori inermi di giochi di potere e di correnti romane.

Il Comitato ha inteso dotarsi di un Coordinamento duale e aperto, nella perfetta parità di genere, con Pasquale Orlando, Dirigente ACLI-Terzo settore, e Floriana Fioretti, Capogruppo del PD in seno al Consiglio Comunale di Benevento".