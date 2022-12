Rubano incontra i ministri Fitto e Schillaci: "Parlato di Pnrr e San Pio" Il deputato di Forza Italia incontra i titolari dei dicasteri per Sud e Sanità

“Ho incontrato il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto. E’ stato un incontro cordiale e proficuo, durante il quale ho illustrato al ministro le peculiarità e le emergenze che insistono nei comuni del collegio Sannio e alto Casertano. All’amico e collega Raffaele Fitto ho evidenziato le possibili strategie di rilancio di questa porzione di territorio campano, che potrebbero rappresentare un volano per il rilancio delle imprese del territorio e aiutare anche le partite Iva. Ringrazio il ministro Fitto per la disponibilità e l’attenzione posta sulle criticità ed emergenze da me sollevate: credo che questo governo possa fare uno straordinario lavoro sul Sud e per il Sud, un’operazione di rilancio economico di lungo respiro che, come sempre ribadito, aiuterebbe l’economia dell’intero Paese”.

Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia, che ha incontrato anche il ministro per la Sanità, Schillaci, al quale ha segnalato le criticità della sanità sannita. "Viviamo una condizione incresciosa e continua; l’ultimo fatto grave e’ stato constatato qualche minuto fa al San Pio. Il management ed il personale sanitario stanno facendo di tutto per limitare i disagi ai pazienti. Occorre un intervento immediato e forte sul San Pio e sulla struttura di Sant’Agata dei Goti. Occorre finanziare il progetto anti smismico che interessa l’ospedale di Cerreto Sannita per rafforzarne ulteriormente l’azione socio assistenziale nel territorio. Chi ha il potere di risolvere qusta annosa problematica - Vincenzo De Luca - lo faccia con immediatezza. Agisca! Con tutte le mie forze sto contribuendo per sollecitare un’azione necessaria ed urgente che segni una svolta immediata che salvaguardi la salute dei cittadini del Sannio. Ringrazio il Ministro , l’Amico Orazio Schillaci, per aver nuovamente raccolgo e segnalato alla Regione Campania la situazione assurda che il nostro territorio sta vivendo. Non mi fermerò!"