Sanità. Il Ministro assicura a Rubano: "Richiamerò attenzione Regione Schillaci incontra il deputato sannita in merito alle difficoltà del servizio sanitario

E' anche sotto la lente del Ministro Schillaci la situazione sanitaria nel Sannio. Infatti dopo l'incontro che si è tenuto ieri tra il ministro della Salute e il deputato sannita di Forza Italia Francesco Maria Rubato, Schillaci ha assicurato con una nota ufficiale che nelle prossime ore richiamerà l'attenzione della Regione Campania sulla situazione del Servizio Sanitario in provincia di Benevento.

Lo stesso deputato di Forza Italia che aveva richiesto l'incontro a margine aveva sottolineato: “ho nuovamente chiesto ed ottenuto un incontro con il Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci, per denunciare la grave e preoccupante situazione in cui versa la sanità Sannita. Viviamo una condizione incresciosa e continua; l’ultimo fatto grave e’ stato constatato qualche minuto fa al San Pio.

Il management ed il personale sanitario stanno facendo di tutto per limitare i disagi ai pazienti. Occorre un intervento immediato e forte sul San Pio e sulla struttura di Sant’Agata dei Goti. Occorre finanziare il progetto anti sismico che interessa l’ospedale di Cerreto Sannita per rafforzarne ulteriormente l’azione socio assistenziale nel territorio. Chi ha il potere di risolvere questa annosa problematica - Vincenzo De Luca - lo faccia con immediatezza. Agisca! Con tutte le mie forze sto contribuendo per sollecitare un’azione necessaria ed urgente che segni una svolta immediata che salvaguardi la salute dei cittadini del Sannio. Ringrazio il Ministro , l’Amico Orazio Schillaci, per aver nuovamente raccolgo e segnalato alla Regione Campania la situazione assurda che il nostro territorio sta vivendo. Non mi fermerò!”