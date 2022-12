Accordo Samte. De Pierro e Rosa: "Fine di un capitolo controverso" Il Comune pagherà 1 milione e 875mila euro. "Sorprende il voto contrario delle opposizioni"

"L'approvazione dell'accordo transattivo avvenuta in Consiglio comunale chiude positivamente un capitolo controverso e delicato nella storia dei rapporti interistituzionali tra Provincia e Comune di Benevento".

Così in una nota congiunta il vicesindaco e assessore ai Rapporti con il Consiglio comunale Francesco De Pierro e l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa. "Ringraziamo per la disponibilità tutti coloro che hanno lavorato intensamente per raggiungere quest'obiettivo amministrativo e i consiglieri che hanno garantito una presenza puntuale, nonostante il periodo festivo. In quattro rate spalmate su un triennio, il Comune pagherà 1 milione 875mila euro - di cui 1 milione 117mila euro che è la somma riconosciuta stamane come debito fuori bilancio - ma risparmierà spese legali e interessi: è dunque una transazione che contempera diversi interessi e tutt'altro che sconveniente per le casse dell'Ente", specificano De Pierro e Rosa.



"L'esito finale delle votazioni ci ha sorpreso poiché una forma di collaborazione istituzionale era auspicabile su un'accordo che - a prescindere dagli aspetti di carattere tecnico - mette fine ad una controversia giudiziaria tra due Enti chiamati a cooperare. Il voto contrario delle opposizioni, pur ininfluente nel computo numerico, è stato un segnale di conflittualità, soprattutto considerando che in passato autorevoli esponenti dell'opposizione hanno maturato esperienze di vertice proprio in Samte. Tuttavia registriamo con favore la chiusura di quella che il Sindaco ha definito in Aula una guerra santa tra istituzioni ora finita in archivio", concludono il vicesindaco e l'assessore all'Ambiente.