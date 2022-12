Depuratore Benevento: ok dalla Regione a stanziamento da 578mila euro Impianto da realizzare a Cretarossa con soggetto attuatore Gesesa

La Giunta regionale della Campania ha dato via libera allo stanziamento di 587mila euro per la realizzazione di un impianto di depurazione in località Cretarossa. Il soggetto attuatore dell'opera è Gesesa.

L'importo stanziato dal provvedimento dell'Esecutivo regionale copre l'adeguamento degli oneri finanziari reso necessario in virtù dell'aumento dei costi delle materie prime causato dall'inflazione che ha causato un generale incremento dei prezzi di mercato.

L'opera, considerata d'importanza strategica dalla Regione e dall'Amministrazione comunale, consentirà, a regime, un'efficace depurazione nel quartiere di Cretarossa. L'inizio dei lavori è previsto nel 2023.