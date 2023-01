Sguera: "Fibrillazioni in maggioranza segnale positivo" Il consigliere comunale e segretario provinciale di Azione: "la città necessita di confronto franco”

“Dalle cronache di stampa emerge una prima e significativa presa di consapevolezza di diversi consiglieri comunali circa l’operato non entusiasmante – per usare un eufemismo - dell’amministrazione. Verrebbe da dire: finalmente! E non per questioni di campanilismo ma perché è la Città che reclama maggiore attenzione, impegno e risultati”.

Così in una nota stampa Vincenzo Sguera, consigliere comunale e segretario provinciale di ‘Azione’.

“E’ un bene per tutta la comunità – prosegue – l’apertura di un dibattito libero e franco sull’azione amministrativa. L’iniziativa dei consiglieri comunali e del consigliere regionale, dunque, non può che essere apprezzata. L’auspicio è che possa fungere da esempio per quanti - nel tentativo di accreditarsi nei confronti del Sindaco- continuano a mostrarsi più realisti del re. Utile, in tal senso, ricordare ciò che è successo in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale sulla vicenda Samte, quando dinanzi a una delibera che non aveva senso di esistere alcuni esponenti della giunta invece di prendere atto degli evidenti malumori interni alla maggioranza hanno preferito il solito attacco alle opposizioni. Come le bugie, però, pure l’improvvisazione ha le gambe corte e oggi sono autorevoli personalità del mondo mastelliano a definire una “maialata” la scelta di far approvare dal Consiglio una dubbia procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio, quando sarebbe stata sufficiente – considerato che le risorse c’erano – una semplice variazione di bilancio”.

“Ciò dimostra che non è con la polemica strumentale, non è tenendo in piedi una sorta di conflitto permanente con le opposizioni che si fa il bene della Città. Solo chi chiude gli occhi perché non vuol vedere non si accorge della situazione di difficoltà che sta vivendo Benevento, dal punto di vista sanitario, economico, occupazionale e sociale. E se è vero che non esistono soluzioni facili è altrettanto vero che la politica tutta deve sentire il dovere di produrre uno sforzo importante in termini di analisi e proposte. Noi di ‘Azione’ siamo pronti a fare la nostra parte”.