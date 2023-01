Alloggi Capodimonte, Chiusolo: "Prima va completato il collaudo" L'assessore: "Responsabile Acer ha chiesto cronoprogramma ai rup su tempi di consegna"

L’assessore alle Politiche abitative Mariagrazia Chiusolo ha avuto, stamane, un colloquio con il responsabile Acer per la provincia di Benevento Americo Galizia. Oggetto dell’interlocuzione i tempi per la consegna agli assegnatari dei 52 alloggi a Capodimonte.

Il responsabile Acer ha specificato all’assessore che ha chiesto in via ufficiale ai rup un cronoprogramma preciso, allo scopo di avere contezza definitiva sui tempi della consegna. Non appena avrà ricevuto riscontro, ne renderà conto all’Amministrazione comunale.

In ogni caso perché gli assegnatari possano prendere possesso degli immobili a Capodimonte, è necessario che – come prevedono le norme vigenti – siano completate le procedure di collaudo.