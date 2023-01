Crisi mercato uve, Matera: questione segnalata al ministro Lollobrigida Da Castelvenere il senatore di Fratelli d'Italia rilancia la questione

"Ho segnalato la questione al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che è pronto ad ascoltare una proposta condivisa dei viticoltori di Castelvenere e, più in generale, sannita per fronteggiare la crisi del mercato delle uve che mortifica il lavoro e il livello di vita degli operatori del comparto”.

Lo ha detto il senatore Domenico Matera nell’aula consiliare di Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia, dove è stato ricevuto dagli amministratori locali, con a capo il Sindaco Alessandro Di Santo.

“Al di là delle appartenenze politiche, – ha detto Matera – ho intenzione di portare a Roma durante il mio mandato parlamentare tutte le istanze del territorio sannita di cui sono rappresentante a Palazzo Madama”. “Lo scopo – ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia – è quello di essere vicino agli amministratori delle aree interne, specie del Mezzogiorno, e alle loro popolazioni che rischiano di essere sempre più isolate non avendo punti di riferimento a livello nazionale, capaci di ascoltarli ed avere risposte”. “Sono – ha concluso il senatore Matera rivolgendosi agli amministratori – a vostra disposizione perché considero che il mio mandato parlamentare sia una missione che deve portare il Sannio ad essere protagonista”.

“Ringrazio – ha aggiunto in chiusura dell’incontro il Sindaco Di Santo - il senatore Matera della visita istituzionale che ha riservato al nostro comune ed il consigliere comunale Giovanni Pascale, promotore dell’incontro. Sono certo che Matera saprà dare risposte concrete alle nostre esigenze perché prima di essere senatore è sindaco, come me, di un comune come il nostro, di cui conosce perfettamente necessità e dinamiche”.