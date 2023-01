Laboratori di Educativa Territoriale, pubblicato avviso per terzo settore L'assessore Coppola annuncia la procedura di evidenza pubblica

Il Comune di Benevento, Capofila dell’Ambito B1, ha indetto una procedura di evidenza pubblica per individuare soggetti del Terzo Settore che manifestino volontà di accreditarsi e di gestire attività ed interventi per il servizio di Laboratori di Educativa Territoriale. A renderlo noto è il presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1 e assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola.

“Il servizio – spiega l’assessore Coppola - costituisce una risorsa volta a rispondere alle esigenze di bambini e adolescenti che necessitano di un forte sostegno socio-educativo. I beneficiari sono giovani compresi nella fascia

d’età da 6 a 16 anni appartenenti a famiglie che versano in particolari stati di disagio e di fragilità sociale, ed in particolare a favore di quei ragazzi che sono soggetti a forte rischio di esclusione sociale ed emarginazione derivanti anche da condizioni economiche disagiate e dalle molteplici e nuove forme di povertà”.

L’istanza di accreditamento dovrà essere redatta tenendo conto delle indicazioni presenti nell’avviso pubblico pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale B1 (www.comune.benevento.it/ambitob1) e indirizzata al Coordinatore dell’Ufficio di Piano. Essa dovrà pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo pszambito1@pec.comunebn.it e dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazioni d’interesse per l’accreditamento di soggetti fornitori dei servizi di Laboratori di Educativa Territoriale”.