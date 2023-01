Abbate: "Con Mastella nessun problema: serve maggior dialogo" Il consigliere dopo l'incontro col sindaco: "Nessuno può ritenersi autonomo nelle scelte"

Dopo le polemiche dei giorni scorsi incontro tra il consigliere regionale Gino Abbate e il sindaco di Benevento Mastella per chiarire le questioni sul tavolo.

Il consigliere regionale infatti afferma:

'Mi sono incontrato con Clemente Mastella, col quale non vi è mai stato nessun problema nel nostro rapporto sul piano umano e politico''



''Vi è il mio sostegno istituzionale all’attività del sindaco e di tutta l’amministrazione, i cui risultati, a partire dal PNRR, sono un fatto importante per la città. Abbiamo convenuto che, con un dialogo costante tra assessori e consiglieri, nessuno si ritenga autonomo nelle scelte operative messe in campo, nel rispetto dei ruoli di ciascuno.



Inoltre - conclude - si è deciso con il Sindaco, a partire dalla prossima settimana un incontro, insieme al Segretario provinciale ed al Segretario cittadino, al fine di continuare lo slancio politico nella città di Benevento e nell’intera provincia''.