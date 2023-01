Ciclo rifiuti: a Benevento il seminario promosso da Anci Si discuterà in particolare della gestione degli imballaggi

Lunedì 23 gennaio, con inizio alle ore 9:30, presso la sala consiliare di Palazzo Mosti si terrà un seminario formativo territoriale sul ciclo dei rifiuti promosso da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Conai (Consorzio nazionale Imballaggi) in collaborazione con il Comune di Benevento.

Dopo i saluti istituzionali di Clemente Mastella (sindaco di Benevento), Alessandro Rosa (assessore all’Ambiente del Comune di Benevento), Donato Madaro (amministratore unico ASIA S.p.A.), Fabio Costarella (responsabile area sud CONAI) e Carlo Marino (presidente ANCI Campania), si terranno i moduli tenuti da Franco Bonesso sulle seguenti tematiche:

· I regimi di responsabilità estesa del produttore.

· L’ accordo quadro Anci - Conai 2020-2024. Principi generali e gli allegati tecnici plastica, carta, vetro.

· Risorse per i Comuni e convenzionati in base all’accordo quadro e agli allegati tecnici per le diverse frazioni di imballaggio.

· L’ accordo quadro Anci - Conai 2020-2024. Principi generali e gli allegati tecnici bioplastica, acciaio, alluminio, legno.

A seguire il modulo tenuto da Monica Bettiol sul tema:

· Normative europee ed italiane sulla gestione dei rifiuti. D.lgs. 116/2020, metodo tariffario ARERA. Scenari per la raccolta degli imballaggi in un sistema competitivo.

A partire dalle ore 14 si terranno, infine, i moduli tenuti da Francesco Iacotucci sulle seguenti tematiche:

· Raccolta rifiuti: risultati e innovazione (DRS, raccolte separate).

· Case study su DRS, cenni sulla tariffazione puntuale. Indicatori ambientali.

Il seminario formativo sarà introdotto e moderato da Carmelina Cicchiello (responsabile del Dipartimento Patrimonio, Politiche abitative e Ciclo integrato dei rifiuti dell’Anci).