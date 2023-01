Asili nido a Benevento: pubblicati gli avvisi per le iscrizioni L'ha reso noto l'assessore alle politiche sociali, Carmen Coppola

Pubblicati gli avvisi per le iscrizioni agli asili nido “Mario Zerella” (sito in Benevento alla via Fratelli Rosselli e gestito in concessione dalla cooperativa “Bartololongo”), “Carlotta Nobile” (sito in Benevento alla via Firenze e gestito in concessione dalla cooperativa “Terzo Millennio”) e “Magiclandia” (sito in Ceppaloni in via Maielli e gestito in concessione dalla cooperativa “Terzo Millennio”. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola.

Possono presentare istanza di iscrizione i nuclei familiari residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale B1 (Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio), i cui bambini abbiano compiuto il terzo mese di età e non abbiano superato il terzo anno d’età.

Per i residenti nei comuni non rientranti dell’Ambito Territoriale B1 sarà formulata apposita graduatoria, a cui sarà dato seguito solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti nei comuni rientranti nell’Ambito.

Le iscrizioni ai nidi di infanzia “Mario Zerella” “Carlotta Nobile” e “Magiclandia” per l’anno 2023/2024 dovranno essere effettuate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito web del Comune di Benevento (www.comune.benevento.it) alla sezione “Ambito B1”.

Le domande d’iscrizione, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere trasmesse entro le ore 12:00 del giorno 27 /02/2023 secondo le seguenti modalità:

- via pec: pszambito1@pec.comunebn.it

- consegna a mano: all’Ufficio Protocollo Generale ubicato presso l’Ufficio di Piano - Settore Servizi al Cittadino- viale dell’Universita`, 10 – Benevento.